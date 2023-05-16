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Depremde yıkılan binalar nedeniyle yönlerini kaybeden yarış güvercinleri, Diyarbakır'a gelemedi

DHA

Depremde yıkılan binalar nedeniyle yönlerini kaybeden yarış güvercinleri, Diyarbakır'a gelemedi


Gıyasettin TETİKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da her yıl mart ayının son haftasında düzenlenen, belirli bir noktadan bırakılarak Diyarbakır´a dönmeleriyle sonlanan güvercin yarışları, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geç başladı. Yarışmada Kayseri´den uçurulan güvercinlerin büyük bir kısmı, yıkılan binalar nedeniyle yönlerini kaybedip Suriye ile Malatya ve Gaziantep gibi şehirlere gitti. Türkiye Güvercin Federasyonu Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Serhat Çağlı, "Yarışmada saldığımız birçok kuşumuz, saldığımız yerden gelemedi. Bunun sebebi de depremin yaratmış olduğu tahribatlar, yıkımlardır. Kuşlar yıkımlardan dolayı yönlerini, koordinasyonunu kaybediyor" dedi.
Her yıl mart ayının son haftasında düzenlenen güvercin yarışları, 6 Şubat´ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yaklaşık 3 ay geç başladı. Yarışmada Türkiye Güvercin Federasyonu koordinesinde başka bir ile götürülen posta güvercinleri, beslenmelerinin ardından belirli bir noktadan bırakılarak, geri dönüşleri izleniyor. Ayaklarına takılan çip sayesinde de nerede oldukları ve kaç saatte geldikleri takip ediliyor. Bu yıl 650 güvercinin katıldığı yarışmada dün sabah erken saatlerde Kayseri´den bırakılarak Diyarbakır´a dönüşleri beklenen, birçok güvercinin gelmediği görüldü. Çiple yapılan kontrolde, bazı güvercinlerin Suriye ile Gaziantep ve Malatya´ya gittikleri görüldü. 
`YIKIMDAN DOLAYI YÖNLERİNİ KAYBEDİYORLAR´
Türkiye Güvercin Federasyonu Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Serhat Çağlı, güvercinlerin depremler nedeniyle yıkılan binalardan dolayı yönlerini kaybettiğini belirterek, "Normalde güvercin yarışlarımız mart ayında olması gerekiyordu ama depremden dolayı kuşlarımızı hazırlayamadığımız için geç başladı. Yarışmaya Diyarbakır´da 51 yetiştirici, yaklaşık 650´ye yakın güvercinle katıldı. 500 kilometre hava mesafesi olacak şekilde Kayseri´de sabah saatlerinde salındı. Gelişlerine yakın güvercin sahiplerinin hepsi evlerinin çatısında heyecanla bekledi. Yarışmalarda saldığımız birçok kuşumuz, saldığımız yerden gelemedi. Bunun sebebi de depremin yaratmış olduğu tahribatlar, yıkımlardır. Kuşlar yıkımdan dolayı yönlerini kaybediyor. Suriye, Malatya, Gaziantep´e gidiyor. Ne zaman deprem olursa, kuşlarımızın kaybolması kaçınılmazdır" dedi. 
`ONLARCA KUŞUMUZ ÖLDÜ´
Depremin güvercin sahiplerini ciddi anlamda etkilediğini ifade eden Çağlı, "Depremden dolayı kuşlarımızın formları şu an tam anlamıyla yerinde diyemiyoruz. Çünkü yarış için hazırlayacağımız haftada deprem oldu. Bu yüzden hazırlayamadık. Bazı arkadaşlarım evleri ağır hasarlı olduğundan dolayı evlerine giremedi, yem ve su veremedikleri için de onlarca kuşumuz öldü. Bu yıl güvercin yarışı yapmayacaktık. Sonradan arkadaşlarımızın isteği, emeklerinin boşa gitmemesi, deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın morali açısından onlarla birlikte koordineli bir şekilde yarıştırma kararı kaldık. Güvercinleri yarışa hazırlamak için 45 günlük eğitimleri var. Bizler 45 günlük eğitimleri depremden dolayı 15 güne sığdırdık ve yarışmalara başladık. Yarışmalarda saldığımız birçok kuşumuz da saldığımız yerden gelemedi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY
2023-05-16 11:12:32

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