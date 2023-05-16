Adliye önündeki 1'i asker 5 kişinin yaralandığı kavgada 11 tutuklama



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında 10 Mayıs´ta duruşma sonrası çıkan, 1´i asker, 5 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili gözaltına alınan 20 şüpheliden 11´i tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 10 Mayıs´ta öğle saatlerinde Bismil Adliyesi önünde meydana geldi. Husumetli iki aile üyeleri arasında duruşma çıkışı başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan asker ile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, 5 yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aralarında askerin de bulunduğu 4 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

KAVGAYA KARIŞAN 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü´nce çalışma yapıldı. Olayın olduğu bölgedeki kameraları inceleyen polis, şüphelilerin, A.B( 56), Ö.B (36), E.B.(67), F.B.(25), A.B.(32), S.Y.(43), A.B.(56), A.B.(42), S.B. (33), S.T.(45), V.B.(35), N.B.(37), M.G.(30), T.B.(34), S.T.(35), Y.T.(49), A.T.(58), V.T.(27), İ.T.(27), F.T.(25) olduğunu belirledi. 20 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, 3 sopa ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9´u sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.B (56), Ö.B (36), A.B.(32), S.B.(33), V.B.(35), M.G.(30), T.B.(34), Y.T.(49), V.T.(27), İ.T.(27), F.T.(25) isimli şüpheliler de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-05-16 15:23:02



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