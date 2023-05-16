Diyarbakır´da AK Parti 17 ilçede, CHP 2 ilçede sandık sonuçlarına itiraz etti

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da AK Parti, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 17 ilçede 100´ün üzerinde, CHP ise 2 ilçede 26 sandık sonucuna itiraz etti.
1 milyon 143 bin 887 seçmenin oy kullandığı Diyarbakır´da AK Parti İl Başkanlığı, 17 ilçede 100´ün üzerindeki sandık sonucuna itiraz etti. Çeşitli sebeplerle yapılan itirazlar kabul edildi.
CHP İl Başkanlığı da Bismil ve Kayapınar ilçelerindeki 26 sandığa itiraz etti. Yapılan itirazın, `CHP yönetiminin ıslak imzalı raporları ile YSK´nın yüklediği veriler arasında ortaya çıkan uyuşmazlık' gerekçesiyle yapıldığı belirtildi. İl Seçim Kurulu´na yapılan itiraz değerlendirilmeye alındı.
İl Seçim Kurulu´nca resmi olmayan kesin sonuçlara göre yüzde 22,67 oy alan AK Parti´den Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman milletvekili seçildi. Yüzde 7,87 oy alan CHP ise 21 yıl sonra Diyarbakır´da milletvekili çıkardı. Mustafa Sezgin Tanrıkulu CHP´den Meclise girmeyle hak kazandı.
Diyarbakır´da Millet İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oyların yüzde 71,96´sını, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 26,48´ini aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-05-16 18:26:12
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