Diyarbakır´da altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

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Serhat ÖZDEMİR-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da altyapı çalışması sırasında kepçe operatörü, doğal gaz borusunu patlattı. Kısa süreli paniğe neden olan olay sonrası, önlem alınarak, boru onarıldı.

Yenişehir Mahallesi Mahmut Azizoğlu Caddesi üzerinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında kepçe operatörü, öğleden sonra kazı sırasında doğalgaz borusunu fark edemeyerek patlattı. Patlayan borudan doğal gazın çevreye yayılması, kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve doğalgaz firması yetkilileri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, doğal gazı keserek, boruyu onardı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-05-17 18:00:47



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