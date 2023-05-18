Tehlikeye aldırış etmeyen 2 çocuk, yön bilgi levhasına çıktı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Kayapınar ilçesinde tehlikeye aldırış etmeyen 2 çocuk, 7 metre yüksekliğindeki yön bilgi levhasına çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Karacadağ Caddesi´nde 2 çocuk, gece saatlerinde yaklaşık 7 metre yükseklikteki yön bilgi levhasının üzerine çıktı. Trafik akışına rağmen canlarını hiçe sayan çocuklar, levhaların asılı olduğu demirlere tutunarak bir süre ilerledi. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerayla kaydı alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-05-18 13:06:50



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