Diyarbakır Adliyesi'nde hakime saldırıda tutuklu sayısı 4 oldu



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Adliyesi'nde verilen cezaya tepki gösteren sanık ile yakınlarının, hakime yönelik saldırısında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olay, dün Diyarbakır Adliyesi'nin zemin katında meydana geldi. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuksuz yargılanan M.N.Ç. (28), 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden M.N.Ç., koridora çıkıp, yakınlarına seslendi. M.N.Ç., akrabası H.Ç. (56) adlı kadın ve Ö.F.Ç. (36), bu sırada koridora çıkan hakime saldırdı. Hakim, koruma polisleri ve çevredekilerin araya girmesi ile kurtuldu. Şüpheliler yakalanırken, hakim şikayetçi oldu. Savcılığa çıkarılan H.Ç. adlı kadın, Ö.F.Ç. ve M.N.Ç. tutuklanırken, daha sonra yakalanan H.Ç. de bugün adliyeye sevk edildi. H.Ç. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-05-18 15:57:46



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