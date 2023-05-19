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Doğu ve Güneydoğu'da 19 Mayıs kutlandı

DHA

Doğu ve Güneydoğu'da 19 Mayıs kutlandı


DİYARBAKIR-SİİRTŞIRNAKELAZIĞBİNGÖLMARDİN, (DHA)DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Elazığ, Bingöl ve Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Diyarbakır'da valilik tarafından düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesindeki Anıtpark´taki Atatürk Anıtı´na çelenk bırakılmasıyla başladı. Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı'nda devam eden etkinlikte kortej halinde alana gelen gençler, buradaki alanda çeşitli gösteriler yaptı. Etkinliğe, Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, askeri erkan ve gençler ile aileleri katıldı. Gösterilerin ardından Vali İhsan Su, yerel ve ulusal müsabakalarda derece yapan sporculara çeşitli hediyeler verdi.
SİİRT´TE GÖSTERİLER İLGİYLE İZLENDİ
Siirt´teki etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Etkinlikler, daha sonra kentteki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´nda valilik tarafından düzenlenen törenle devam etti. Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, 3´üncü Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Baro Başkanı Muhammed Alptekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, antrenör ve sporcuları ile vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından gençlerin yaptığı jimnastik, tekvando ve halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. Etkinlik, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
ŞIRNAK´TA JİMNASTİK VE SANAT TOPLULUĞU GÖSTERİLERİ YAPILDI
Şırnak´ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu´nda düzenlenen programa Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23´üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından şiir okundu, jimnastik, sanat topluluğu gösterisi yapıldı. Kutlamalar, şiir, kompozisyon ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödül verilmesi ile sona erdi. 
ELAZIĞ´DA ETKİNLİKLER 21 MAYIS´A KADAR SÜRECEK
Elazığ´da Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla devam etti. Kutlamalara yönelik açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, etkinliklerin 21 Mayıs´a kadar süreceğini ifade ederek, "Gençlik Haftası 15 Mayıs günü çelenk sunumuyla başlamıştı ve birçok faaliyetlerde devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyette sanatsal ve sportif olarak 21 Mayıs gününe kadar da devam edecek. Tabi özellikle Kurtuluş Savaşı´nın en zor yıllarında Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bize çok zengin bir ülkeyi emanet etti. Ülkemiz gün geçtikçe de güçleniyor. Gençlerimiz bilimde çok iyi yerlere geliyor. Uluslararası projeler üretmeye başladı. Bunun meyvelerini de alıyoruz" dedi.
BİNGÖL´DE COŞKULU KUTLAMA
Bingöl´de Karşıyaka Şehir Stadı'nda düzenlenen kutlamalar, büyük coşkuyla gerçekleşti. Vali Yardımcısı Engin Tok, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşların katıldığı program, şehitler için saygı duruşuyla başladı. Programda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı. Programda atletizm, okçuluk, jimnastik ve geleneksel halk oyunları gösterileri yapıldı. Üstün performans gösteren öğrencilere ödülleri verildi.
MARDİN´DE BAYRAK KOŞUSU
Mardin´de 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törene Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti´den milletvekili seçilen Faruk Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın mesajı okundu. Halk oyunları gösterisi, koşu yarışı, jimnastik gösterisi, karate gösterisi ve karma dövüş sanatları gösterilerinin de sergilendiği kutlama programında Vali Demirtaş başarılı olan gençlere madalyalarını verdi. Öğrencilerin gösterilerinin büyük beğeni topladığı programda sporcular tarafından yapılan bayrak koşusu sonrası, Vali Demirtaş´a Türk bayrağı teslim edildi. Vali Demirtaş, sporcu ve gençlerle hatıra fotoğraf çektirdi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK, Akif ÖZALP, Sekvan KÜDEN, Tekin YALÇINKAYA, Aziz ÖNAL, Salih KESKİN
2023-05-19 13:41:36

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