DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçmek isteyen Veysel Deniz (49), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, gece saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa karayolu şehirlerarası otobüs terminali mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 YG 569 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Veysel Deniz'e çarptı. Deniz çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Veysel Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ekipler, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sürücü ise gözaltına alındı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Olay yeri
Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-05-20 01:40:24
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