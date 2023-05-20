Otomobilin yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Veysel Deniz´in (49) yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Deniz´in, otomobilini tamirciye bırakıp yemek yemek için eve giderken kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza, dün gece saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa kara yolunun şehirlerarası otobüs terminali mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 YG 569 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Veysel Deniz'e çarptı. Kazada Deniz yaşamını yitirdi. Ekipler, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

OTOMOBİLİNİ TAMİRCİYE BIRAKMIŞ

Veysel Deniz´in, otomobilini kaza yerinin karşısındaki tamirciye bıraktığı, ardından da yemek yemek için eve giderken kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Veysel Deniz´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı´na götürülerek toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-05-20 12:58:37



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