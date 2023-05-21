Balkonda rüzgarın devirdiği dolabın altında kaldı

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Gıyasettin TETİKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da 86 yaşındaki Mehmet Ali Yeşil, balkonda bulunduğu sırada rüzgarın şiddetiyle devrilen dolabın altında kaldı. İtfaiye görevlilerince dolabın altından çıkarılan Yeşil, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi üzerindeki Karabulut Apartmanı'nın 4´ücü katındaki balkonda meydana geldi. Mehmet Ali Yeşil, balkonda olduğu sırada orada tutulan dolap rüzgarın etkisiyle üzerine devrildi. Evde yalnız olan Yeşil'in yardım çağrılarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 4´üncü kattaki balkona çıkarak Yeşil´i dolabın altından çıkardı ve sağlık ekiplerine de evin kapısını açtı. Sağlık durumu iyi olan Yeşil, kontrol amaçlı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY

2023-05-21 19:07:50



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