Kapanla lastikleri patlatılarak durdurulan otomobilde 44 kilo uyuşturucu ele geçti

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Mesut BUDRAÇGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, sürücüsü 'Dur' ihtarına uymayınca kapanla lastikleri patlatılan otomobilde, 44 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ö.E. tutuklandı.

Diyarbakır kırsalından temin edilen uyuşturucunun kent merkezine sevk edileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında takibe alınan otomobil, Diyarbakır-Silvan kara yolu polis uygulama noktasında durdurulmak istendi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine kapan atılarak otomobilin lastikleri patlatıldı. Bir süre böyle devam eden otomobil, polisin takibiyle Üniversite Kavşağı'na yakın noktada durduruldu. Araçta yapılan aramada valizlerde paketler halinde 44 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, sürücü Ö.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ, Gıyasettin TETİK

2023-05-23 11:35:42



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