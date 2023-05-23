Müşteri gibi bindikleri taksiden sürücünün cep telefonunu çaldılar



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da 2 şüpheli, akaryakıt istasyonunda bindikleri takside sürücü Ogün Yetişkin´in (31) telefonunu çaldı. Kulaklık bağlantısının kesilmesiyle telefonunun çalındığını anlayan Yetişkin, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, 20 Mayıs günü akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi. İçecek almak için akaryakıt istasyonuna giren Ogün Yetişkin´e taksisinin boş olup olmadığını sordu. Yetişkin, taksinin boş olduğunu ve içecek alıp hemen döneceğini söyledi. Şüphelilerden biri, taksiye binerek Yetişkin´in telefonunu aldı. Diğer şüpheli de marketten dönen Yetişkin ile beraber araca bindi. Şüpheliler, bir süre ilerledikten sonra `işimiz çıktı´ diyerek 30 TL verip taksiden indi. Şüpheliler uzaklaşırken Yetişkin, kulaklık bağlantısının kesilmesiyle telefonunun çalındığını anladı. Akaryakıt istasyonuna dönen Yetişkin, güvenlik kamerası görüntülerini alıp, polise giderek şikayetçi oldu. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

`SADECE TELEFON ÇALMAYABİLİRLERDİ, DARBEDİP SOYABİLİRLERDİ´

Telefonun çalındığını kulaklık bağlantısının kesilmesiyle fark ettiğini belirten Ogün Yetişkin, "Bunlar çete de olabilir. Sadece telefon çalmayabilirlerdi. Bizi darbedebilirlerdi, soyabilirlerdi. Hatta ölümcül darbe de vurabilirlerdi. Benim gibi 4 arkadaşım da çeşitli zamanlarda bu mağduriyeti yaşamıştı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY

2023-05-23 15:05:27



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