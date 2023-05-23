Diyarbakır'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1´i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Yolarasi Mahallesi´nde meydana geldi. Askeri E. (23) yönetimindeki 48 KH 156 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Askeri E., M.E. (5) ve A.E. (41) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-05-23 19:21:45



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