Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Elaldı, `tehdit´ iddiasıyla tutuklandı

DİYARBAKIR, (DHA)TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Ömer Elaldı ve 6 şüpheli `tehdit´ iddiasıyla gözaltına alındı. Elaldı ve Ş.E. tutuklanırken, 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Ömer Elaldı ve 6 kişi 'tehdit' iddiasıyla polis tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Elaldı ve beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarılan Elaldı ve Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)
2023-05-23 20:18:16
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