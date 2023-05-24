Apartman görevlisi, uyuyan eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

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HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, sabah saatlerinde yatakta uyuyan 9 yıllık eşi Basra Denizli´yi tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulunan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Denizli, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Denizli'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-05-24 17:06:14



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