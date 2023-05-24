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Apartman görevlisi, uyuyan eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

DHA

Apartman görevlisi, uyuyan eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)


HAYATINI KAYBETTİ 
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, sabah saatlerinde yatakta uyuyan 9 yıllık eşi Basra Denizli´yi tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulunan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Denizli, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Denizli'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-05-24 17:06:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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