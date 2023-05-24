Diyarbakır'da otomobilden pompalı tüfekle ateş açan şüpheli kamerada: 2 köpek öldü



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da seyir halindeki otomobilde bulunun bir kişi tarafından sokak köpeklerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli otomobille olay yerinden kaçarken saçmaların isabet ettiği 2 köpek öldü.

Olay, öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yol kenarında bulunan bir grup köpeğin yanına yaklaştı. Ardından araçta bulunan bir kişi köpeklere pompalı tüfekle ateş açtı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde plakası öğrenilemeyen otomobil hızla olay yerinden uzaklaşırken, saçmaların isabet ettiği 2 köpek yere düştü, 2 köpek ise hızla koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye görevlileri geldi. Çok sayıda saçmanın isabet ettiği 2 köpeğin öldüğü belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan otomobilin plakasının belirlenip şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-05-24 21:11:13



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