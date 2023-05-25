Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ(Diyarbakır),(DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Mehmet Ertürk, tartıştığı eşi Vezire Ertürk'ü (32) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde Şirinevler Mahallesi Arif Biçen 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Ertürk, eşi Vezire Ertürk ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada iddiaya göre, çift birbirini bıçakladı. 3 çocuk annesi kadın kanlar içinde kalırken, Mehmet Ertürk kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yaralı halde yakalandı. Tedavisinin ardından Ertürk, polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN
2023-05-25 15:35:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.