CHP´li Tanrıkulu: CHP olarak kayyum uygulamasına karşıyız



Selim KAYAGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kayyum uygulamasına kesin bir biçimde karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca ittifak partileri olarak da böyle bir sorumluluğumuzu da ortak politikalar metninden de geçirmiş durumdayız" dedi.

CHP´li İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Millet İttifakı´nın temsilcileri ile kentteki özel bir tesiste basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Tanrıkulu, 6 siyasi partiyi bağlayan ortak politikalar metninde kayyum uygulamasının olmadığını ifade ederek, "28 Mayıs´ta bu düzeni değiştirmek istiyoruz. Ayrıca 6 siyasi partiyi bağlayan ortak politikalar metni var. Bu ortak politikalar metninde de sonuçta kayyum uygulamasına son verileceği yazılıdır. Ayrıca dün kamuoyuna açıklanan protokolde de çok açık bir biçimde, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadan hiçbir seçilmişin görevden alınmayacağına dair bir düzenleme var. Dolayısıyla bunlara bakmak lazım" dedi.

`SEÇMENİN KAFASINDA SORU İŞARETİ YARATMAYA ÇALIŞILIYOR´

Kayyum tartışmalarıyla Yeşil Sol Partili seçmenlerin kafasında soru işareti yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Tanrıkulu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kayyum uygulamasına kesin bir biçimde karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca ittifak partileri olarak da böyle bir sorumluluğumuzu da ortak politikalar metninden de geçirmiş durumdayız. Buna bakılması yeterlidir. Özellikle Erdoğan´a yakın medya, bu konuyu öne çıkartarak Yeşil Sol Partili seçmenlerin kafasında soru işareti yaratmaya çalışıyor. Kürt seçmenler, politik derinliği olan seçmenlerdir. Dolayısıyla pazar günü sandığa gitmenin ne anlama geldiğini herkesten çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla bu seçmenlerimiz de pazar günü sandığa giderek bu iktidarın sonlanması konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerdir. Benim inancım budur" diye konuştu.

KAYYUM ANAYASAYA AYKIRI

Kayyum uygulamasının Anayasaya aykırı olduğunu belirten İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ise şöyle konuştu:

"Anayasa 127´de kayyum yoktur. Kayyum bir OHAL´de öngörülen düzenlemedir. O sonradan yasalaştı. Ama Anayasaya aykırıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yürürlüktedir. Bu Anayasa yürürlükte olduğu sürece kayyum uygulaması Anayasaya aykırı olur. Burada zaten o belgede kayyum sözü geçmemektedir. Önemli olan mahkeme kararıdır. Ama Anayasaya göre de mahkeme kararıyla alınsa bile meclis üyelerinden biri seçilir. Dolayısıyla Anayasaya aykırı uygulama söz konusu olamaz. Önemli olan değerli arkadaşlarımın da belirttiği gibi yaşamsal bir eşiktir. O eşiği aşabilirsek bunları tarihe gömmek ortak irademizle gerçekleşecektir." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-05-25 16:11:44



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