Diyarbakır'da üzerine ağaç devrilen 3 araç hasar gördü

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİKMesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir ağaç, kuvvetli rüzgar nedeniyle gövdesinden kırılarak park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda 3 araçta hasar oluşurken, yol ise trafiğe kapandı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, ağaç yoldan kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİKMesut BUDRAÇ

2023-05-25 21:23:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.