Amed Sportif Faaliyetler - 24 Erzincanspor: 0-1

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off 1'inci Tur karşılaşmasında evinde Anagold 24 Erzincanspor'a 1-0 yenilerek elendi.

Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off 1. Tur maçında Diyarbakır Stadyumu'nda Anagold 24 Erzincanspor'u konuk etti. ilk yarısı beraberlikle sonuçlanan maçın ikinci yarısında Anagold 24 Erzincanspor, 83'üncü dakikada Yasin Dülger'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan kısmında gol sesi çıkmayınca Anagold 24 Erzincanspor 1-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-05-25 22:55:38



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