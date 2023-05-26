Otomobilden pompalı tüfekle ateş edip 2 köpeği öldüren şüpheli yakalandı (2)

Nar suyu bozulur mu, nasıl saklanmalı?

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobilden pompalı tüfekle ateş edip 2 köpeği öldürdüğü suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan Z.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Z.Y., tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. (DHA)

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-05-26 17:18:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.