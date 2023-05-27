Diyarbakır'da sürücüsünün makas attığı otomobil kazaya neden oldu: 3 yaralı

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, sürücüsünün makas attığı otomobil, önündeki otomobile çarparak refüjdeki 3 metrelik demiri koparıp, karşı şeride geçti. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa Karayolu 1'inci kilometrede bulunan köprü çıkışında meydana geldi. 06 MTY 71 plakalı otomobil, sürücüsünün makas atması sonucu aynı şeritteki 27 AJ 405 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 06 MTY 71 plakalı otomobil, refüjdeki 3 metrelik demiri koparıp, karşı şeride geçti. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-05-27 21:50:40



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