Doğu ve Güneydoğu´da seçmen Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başında



DİYARBAKIR/MARDİN/ŞIRNAK/ELAZIĞ/BATMAN/BİNGÖL, (DHA)CUMHURBAŞKANI Seçimi ikinci oylaması için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde seçmenler sandık başına giderek oy verme işlemlerine başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sandık başına gitti. Sandık görevlileri yemin edip yerlerini aldıktan sonra saat 08.00´da oy verme işlemleri başladı. Diyarbakır´da 4´ü merkez 17 ilçede 1 milyon 143 bin 887 seçmen için 3 bin 675 sandık kuruldu. Mardin´de 10 ilçede kurulan bin 843 sandıkta 542 bin 46 seçmen, Şırnak merkez ve 6 ilçede kurulan 1024 sandıkta 324 bin 61 seçmen, Elazığ merkez ve 10 ilçede kurulan bin 631 sandıkta 430 bin 745 seçmen, Batman merkez ve 5 ilçede kurulan 1305 sandıkta 399 bin 377 seçmen, Bingöl merkez ve 7 ilçede kurulan 709 sandıkta 193 bin 535 seçmen oy kullanacak. Sabah erken saatlerde okul önlerine gelen seçmenler, oy verme işleminin başlamasıyla sandıkların başına gelerek oylarını kullandı. Diyarbakır´da saat 17.00´da sona erecek oy verme işleminin ardından oy torbalarının getirileceği Diyarbakır Adliyesi ek binasında da güvenlik önlemleri alındı. Binanın bulunduğu Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi trafiğe kapatılarak bariyerler konuldu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Sekvan KÜDEN, Bayram AYHAN, Salih KESKİN, Aziz ÖNAL, Tekin YALÇINKAYA, Mesut BUDRAÇ, Selim KAYA

2023-05-28 09:57:44



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