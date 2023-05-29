Diyarbakır´da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı, kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada sırtından bıçaklanarak yaralanan M.G., çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-05-29 22:26:15
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