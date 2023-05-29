Diyarbakır´da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Polis tayinleri açıklandı mı, son durum ne?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı, kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada sırtından bıçaklanarak yaralanan M.G., çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-05-29 22:26:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.