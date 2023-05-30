Duruşma çıkışı, adliye önünde tarafların kavgası kamerada



Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da davalık olan iki aile arasında duruşma sonrası çıkan, kadınların da karıştığı tekmeli yumruklu kavga, kameraya yansıdı. Taraflara müdahale eden polis, 2 kişiyi üzerlerinde silahla yakaladı.

Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi´nde görülen davanın tarafları iki aile arasında çıkışta yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgaya bölgedeki polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Motosikletli yunus polisleri, bir kişiyi darbeden saldırgana da müdahale etti. Yaralanan kişi, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Tarafları ayıran ekipler, üzerinde silahla yakalanan 2 kişiyi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-05-30 16:49:54



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