Diyarbakır´da yıldırımın isabet eden kadın ağır yaralandı

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde evin önündeki ağaçların altında oturan Esra Yalçın (28), yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Güçlü Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki ağaçların altında oturan Esra Yalçın´a, yıldırım isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yalçın, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yalçın´ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ
2023-05-30 19:50:12
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