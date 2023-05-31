Doğu ve Güneydoğu'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı



DİYARBAKIR,(DHA)SPOR Toto Süper Lig´in 36'ncı haftasında Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 4 -1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesiyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kentlerde kutlamalar yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36´ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerde de taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Diyarbakır´da Yenişehir ilçesi Sanat sokağında bir araya gelen yüzlerce taraftar, takımların şampiyonluğunu araçlarda konvoy oluşturarak kutladı. Galatasaray marşları söyleyen kalabalık, ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Şampiyonluk coşkusu geç saatlere kadar devam etti. Elazığ´da da Gazi Caddesi'nde taraftarlar araçlarıyla uzun konvoy oluşturdu. Öğretmenevi önünde toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk kutlaması yaptı.

ŞIRNAK VE SİİRT´TE HALAYLI KUTLAMA

Şırnak´ta, karşılaşmanın son düdüğünün çalması ile birlikte yüzlerce kişi sokaklara inerek bayrakların asıldığı araçları ile kent merkezinde tur attı. Şırnak Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından Cumhuriyet Meydanı´nda kurulan ses sistemi ile halaylar çeken taraftarlar, Galatasaray´ın şampiyonluğunu kutladı. Kentte çeşitli noktalarda da havai fişekler atıldı. Siirt'te de taraftarlar, Bahçelievler Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Meydanında toplanarak halay çekti. Güreş Caddesi'nde tezahüratlarla yürüyüş yapan taraftarlar, meşalelerle şampiyonluk kutlaması yaptı.

Bingöl´de Genç Caddesi üzerinde toplanan taraftarlar, polisin geniş güvenlik önlemiyle yürüyüş yaparak kutlama yaptı. Gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalarda herhangi bir olay yaşanmazken, uzun araç konvoyu oluştu. Batman'da yüzlerce taraftar kutlamalar için sokağa çıktı. Turgut Özal Bulvarı´nda uzun kuyruk oluşturan taraftarlar, bayrak ve meşalelerle yürüyüş yaptı. Daha sonra Atatürk Parkı´nda bir araya gelen taraftar, geç saatlere kadar kutlamalara devam etti.

ALMANYA´DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Almanya´nın Baden Württemberg eyaletinin Stuttgart ve Karlsruhe´dan sonraki en büyük üçüncü kenti olan Mannheim´de toplanan Türkler, Alman polisinin geniş güvenlik önlemleri altında şampiyonluk kutlaması yaptı. Taraftarlar, Galatasaray forması giyerek, bayraklarla uzun süre tezahürat attı, halaylar çekti.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Akif ÖZALP, Burak EMEK, Gıyasettin TETİK, Sekvan KÜDEN, Aziz ÖNAL, Tekin YALÇINKAYA, Bayram AYHAN, Emrullah KARAKAŞ

2023-05-31 00:12:04



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