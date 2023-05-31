Doğu ve Güneydoğu'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu ve Güneydoğu'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

DHA

Doğu ve Güneydoğu'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı


DİYARBAKIR,(DHA)SPOR Toto Süper Lig´in 36'ncı haftasında Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 4 -1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesiyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kentlerde kutlamalar yapıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 36´ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerde de taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Diyarbakır´da Yenişehir ilçesi Sanat sokağında bir araya gelen yüzlerce taraftar, takımların şampiyonluğunu araçlarda konvoy oluşturarak kutladı. Galatasaray marşları söyleyen kalabalık, ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Şampiyonluk coşkusu geç saatlere kadar devam etti. Elazığ´da da Gazi Caddesi'nde taraftarlar araçlarıyla uzun konvoy oluşturdu. Öğretmenevi önünde toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk kutlaması yaptı.
ŞIRNAK VE SİİRT´TE HALAYLI KUTLAMA
Şırnak´ta, karşılaşmanın son düdüğünün çalması ile birlikte yüzlerce kişi sokaklara inerek bayrakların asıldığı araçları ile kent merkezinde tur attı. Şırnak Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından Cumhuriyet Meydanı´nda kurulan ses sistemi ile halaylar çeken taraftarlar, Galatasaray´ın şampiyonluğunu kutladı. Kentte çeşitli noktalarda da havai fişekler atıldı. Siirt'te de taraftarlar, Bahçelievler Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Meydanında toplanarak halay çekti. Güreş Caddesi'nde tezahüratlarla yürüyüş yapan taraftarlar, meşalelerle şampiyonluk kutlaması yaptı.
Bingöl´de Genç Caddesi üzerinde toplanan taraftarlar, polisin geniş güvenlik önlemiyle yürüyüş yaparak kutlama yaptı. Gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalarda herhangi bir olay yaşanmazken, uzun araç konvoyu oluştu. Batman'da yüzlerce taraftar kutlamalar için sokağa çıktı. Turgut Özal Bulvarı´nda uzun kuyruk oluşturan taraftarlar, bayrak ve meşalelerle yürüyüş yaptı. Daha sonra Atatürk Parkı´nda bir araya gelen taraftar, geç saatlere kadar kutlamalara devam etti.
ALMANYA´DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI
Almanya´nın Baden Württemberg eyaletinin Stuttgart ve Karlsruhe´dan sonraki en büyük üçüncü kenti olan Mannheim´de toplanan Türkler, Alman polisinin geniş güvenlik önlemleri altında şampiyonluk kutlaması yaptı. Taraftarlar, Galatasaray forması giyerek, bayraklarla uzun süre tezahürat attı, halaylar çekti.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Akif ÖZALP, Burak EMEK, Gıyasettin TETİK, Sekvan KÜDEN, Aziz ÖNAL, Tekin YALÇINKAYA, Bayram AYHAN, Emrullah KARAKAŞ
2023-05-31 00:12:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dicle TEKNOKENT'te deprem anında uyarı veren cihaz geliştirildi
YEREL HABERLER Dicle TEKNOKENT'te deprem anında uyarı veren cihaz ...
Başlar Barajı sulaması inşaatında çalışmaların yüzde 67'si tamamlandı
YEREL HABERLER Başlar Barajı sulaması inşaatında çalışmaların yüzde ...
Diyarbakır´da `Alabora´ operasyonuyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da `Alabora´ operasyonuyla yakalanan 6 ...
Diyarbakır´da yıldırımın isabet eden kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da yıldırımın isabet eden kadın ağır ...
Diyarbakır'da yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı döşeniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı ...
Diyarbakır'da 25 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 25 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi ...
Diyarbakır'da öğrencilere başarı ve motivasyon semineri verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da öğrencilere başarı ve motivasyon ...
Duruşma çıkışı, adliye önünde tarafların kavgası kamerada
YEREL HABERLER Duruşma çıkışı, adliye önünde tarafların kavgası ...
Diyarbakır ve Batman için sağanak uyarısı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Batman için sağanak uyarısı yapıldı
"Diyarbakır'da Tekstil Sektörünün Geliştirilmesi İçin Ara Eleman Eğitim Projesi" tanıtıldı
YEREL HABERLER "Diyarbakır'da Tekstil Sektörünün Geliştirilmesi İçin ...
Av tüfeğiyle oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu
Diyarbakır'da "Tarih Yazan Çocuklar" şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Tarih Yazan Çocuklar" şenliği ...
Diyarbakır'da ADEM yıl sonu sergisi düzenledi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ADEM yıl sonu sergisi düzenledi
DÜ Mühendislik Fakültesinde "asrın felaketi"nden sonra uygulamalı eğitim artırıldı
YEREL HABERLER DÜ Mühendislik Fakültesinde "asrın felaketi"nden ...
41 yaşında katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda 3 madalya aldı
YEREL HABERLER 41 yaşında katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda 3 ...
Kedi kumu ve tenekelere gizlenmiş 6 bin 740 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Kedi kumu ve tenekelere gizlenmiş 6 bin 740 ...
Diyarbakır'da belediyeye ait temizlik aracı maskeli kişilerce kundaklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da belediyeye ait temizlik aracı maskeli ...
Maskeli 2 kişi, durdurdukları çöp kamyonunu benzin döküp yaktı
YEREL HABERLER Maskeli 2 kişi, durdurdukları çöp kamyonunu benzin ...
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Diyarbakır'da bir çocuk av tüfeğiyle arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir çocuk av tüfeğiyle arkadaşını vurdu
Diyarbakır´da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da husumetli iki aile arasında silahlı ...
Diyarbakır'da depremzede çocuklar için sinema etkinliği
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremzede çocuklar için sinema ...
Diyarbakır'da restorandaki kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da restorandaki kavgada yaralanan 6 ...
Diyarbakır'da otobüs hattı güzergahı revize edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otobüs hattı güzergahı revize edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.