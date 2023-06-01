Çocuğun, motosikletin üzerine yüzüstü yatarak kullandığı anlar kamerada



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da bir erkek çocuğun, üzerine yattığı motosikletle trafikte tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesi Sunay Caddesi'nde 12-13 yaşlarındaki bir erkek çocuğu, motosikletin üzerine yüzüstü yatarak bir süre trafikte ilerledi. Hem kendisini hem de trafiği tehlikeye atan çocuğun o anları, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Çocuk motosikleti bir süre yatarak kullandıktan sonra doğrularak trafikte gözden kayboldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-01 13:27:31



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