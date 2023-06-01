HDP önündeki evlat nöbetinde 42´nci buluşma



Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan Akdaş ailesi, jandarma ve emniyetin ikna çabası sonucu teslim olan oğulları Mehmet Akdaş (28) ile buluşturuldu. Böylece evlat nöbetindeyken çocuklarına kavuşan aile sayısı, 42'ye ulaştı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK´dan kaçarak Şırnak´ta Habur Sınır Kapısı´nda güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristten Mehmet Akdaş, Diyarbakır´da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailesiyle buluşturuldu. Akdaş, Diyarbakır Valiliği İçkale yerleşkesinde annesi Gülperi ve babası Esat Akdaş ile bir araya getirildi.

Annesi Gülperi Akdaş, oğluna sarılarak gözyaşı dökerken, Babası Esat Akdaş, "Devletimiz sağ olsun, çok mutluyuz. Başından beri oğlumuzu bize getirecekleri için devletimize güveniyorduk. Hepinizden Allah razı olsun, derdimiz kalmadı. 8 yıl olmuştu" dedi.

Mehmet Akdaş ile birlikte evlat nöbetinin 1368´inci gününde çocuklarına kavuşan aile sayısı, 42'ye ulaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2023-06-01 14:47:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.