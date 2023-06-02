1 milyon TL´lik hırsızlık şüphelisi, kameradan tespit edilip, 6 saatte yakalandı



Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Kayapınar ilçesinde Mehmet Çelik´e ait otomobil yedek parça ve tamir atölyesine 1 metre genişliğindeki havalandırma boşluğundan girerek piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan elektronik parça ve araç programlarını çalan F.B. (57), polisin yaptığı çalışmada 20 ayrı kameradan tespit edilerek, 6 saat sonra, çaldığı malzemelerle yakalandı.

Olay, 29 Mayıs´ta Kayapınar ilçesinde bulunan bir otomotiv şirketinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir şüpheli şirketin havalandırma boşluğundan içeri girdi. Şüpheli yedek parça, araç programlarının olduğu bilgisayarlar, elektronik cihazlar ile kahve makinesi ve televizyonun da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyon lira değerindeki eşyaları çuvallara koyarak geldiği yerden çıktı. Sabah iş yerini açan Mehmet Çelik, bazı eşyaların yerinde olmadığını fark etti. Çelik, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. 1 metre genişliğindeki havalandırma boşluğundan iş yerine girildiği tespit edilen iş yeri ile çevrede bulunan kameralar ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarının görüntüleri izlendi. 20 farklı kamera açısı bulan polis, şüphelinin F.B. olduğunu tespit etti. F.B. düzenlenen operasyonla ihbardan 6 saat sonra yakalandı. Yapılan sorgusunda Bağlar ilçesinde bulunan bir depoda çalınan malzemelerin olduğunu itiraf etti. Depoya giden ekipler, çalınan malzemeleri buldu. Malzemeler Mehmet Çelik´e teslim edildi. F.B.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

`HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNUN BU KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU BİLMİYORDUK´

Mehmet Çelik, iş yerlerini açtıklarında bazı yerlerin karışık olduklarını fark ettiğini söyledi. Çelik, "İçeriyi inceledikten sonra parçaların çalındığını ve yerinde olmadığını gördük. Her yerin sağlam olduğunu ve güvenlikli bir iş yeri olmasına rağmen havalandırmadan girildiğini fark ettik. Yaklaşık 1 metrelik açıklıktan içeriye girdiklerini tespit ettik. Hemen polise haber verdik. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yönlendirilen ekipler inceleme yaptı. Kamera kayıtları incelendi. Aynı gün içerisinde 5-6 saatlik çalışmayla yakalandı. Çok yoğun bir çalışma gösterdi polisler. Kendilerine teşekkür ederim. Havalandırma boşluğunun da o kadar büyük olduğunu böyle bir olay yaşanana kadar bilmiyorduk. Oranın da önlemini aldık" dedi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-06-02 10:57:59



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