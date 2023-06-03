Diyarbakır'da, 76 kaçakçılık operasyonunda 17 tutuklama



Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, polisin mayıs ayında gerçekleştirdiği 76 kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 115 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mayıs ayında, kaçakçılık yapanlara yönelik 76 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, 11 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 29 şarjör, 528 tabanca fişeği, 17 av fişeği, 14 kilogram 90 gram skunk yeşil kokain, 2 kilogram kubar esrar, 2 kilogram toz esrar, 9 bin 239 ecstasy, 6 bin 480 litre akaryakıt, 31 bin 620 paket sigara, 383 elektronik sigara, 590 elektronik sigara likiti, 31 kilogram nargile tütünü, 1 milyon 800 bin dal makaron, 115 kaçak cep telefonu, 839 kaçak cep telefonu aksesuarları, 4 görüntü ve ses kaydedici cihaz, 4 sim kart ve 3 kulaklık ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında da adli işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-03 14:33:26



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