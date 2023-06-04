Kulp'ta sağanak; evleri çamurlu su bastı



Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, 2 evi de çamurlu su bastı.

Kulp ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Eski Mahallesi´nde bazı sokaklar, suyun getirdiği toprakla çamurlaştı, 2 evi su bastı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri, evlerde ve sokaklarda biriken çamurlu suyla toprağın temizlenmesi için çalışma yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-04 00:16:52



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