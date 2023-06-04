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DİYARBAKIR'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

DHA

DİYARBAKIR&#039;DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM


DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde saat 01.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)-BİLGİ İÇİNHaber:DİYARBAKIR, (DHA)- 
 DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır
2023-06-04 02:04:58

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