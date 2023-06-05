Diyarbakır'da çevre için pedal çevirip, temizlik yaptılar



Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'da bisiklet tutkunları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla pedal çevirdi. Çeşitli kurumlara bağlı dalgıçlar da Dicle Nehri'nde temizlik yaptı.

Kentte 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sur ilçesinde Dağkapı Meydanı'nda toplanan bisiklet tutkunları, Vali Ali İhsan Su'nun verdiği startın ardından tarihi On Gözlü Köprü'ye kadar pedal çevirdi. Vali Su ile yanındakiler, daha sonra organik malzemelerden yapılan çelengi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Dicle Nehri'ne bıraktı. AFAD ve Cizre Belediyesi itfaiyesine bağlı dalgıçlar da köprünün altından geçen nehirde temizlik çalışması yaptı.

'ÇEVRE GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ'

Burada konuşan Vali Su, "Çevreyi kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hem kendi sağlığımız, yaşam alanımız için hem de gelecek nesillerimize daha temiz, daha yaşanılır bir dünya bırakmak için; çevre gerçekten çok önemli. Çevreye bakmak, yeşili korumak, denizlerimizin temizliği, karasularımız çok önemli. Bu çerçevede de tabii ki her birimiz dikkatli olmalıyız, bu anlamda çevremize örnek olmalıyız. Okullarımızda farkındalığı artırmak münasebetiyle çeşitli yarışmalar gerçekleştirdik. Bu ve benzeri çalışmaları ilimizde yürütüyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-06-05 14:03:02



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