Diyarbakır´da, depremlerde hasar görüp yıkımına başlanan 7 katlı bina çöktü

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Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan ve bugün kontrollü yıkımına başlanan 7 katlı bina, akşam saatlerinde çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası enkazın bir kısmının savrulduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 231´inci Sokak´ta bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı Abdullah Apartmanı´nın sabah saatlerinde kontrollü yıkımına başlandı. Apartmanın bir bölümünün yıkımı gerçekleştirilirken havanın kararmasıyla çalışmaya ara verildi. Akşam saatlerinde binanın büyük bölümü kendiliğinden çöktü. İhbarla bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi. Enkazın bir kısmının savrulduğu cadde güvenlik amacıyla trafiğe kapandı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken enkazın sabah kaldırılacağı öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-06-05 23:02:23



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