Diyarbakır'da 3.8 büyüklüğünde deprem

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Çüngüş ilçesinde saat 21.23'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2023-06-07 21:51:26



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