Annesine şiddet uygulayan babasını tabancayla vurdu

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde M.U. (14), annesine şiddet uygulayan babası S.U.'yu tabanca ile vurarak ağır yaraladı.
Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Yukarı Haydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.U., tartıştığı eşi E.U.'ya şiddet uyguladı. Bu sırada durumu gören çiftin çocukları M.U. da babasına ait tabancayı alıp ona ateş etti. Boynuna isabet eden kurşunla yaralanan S.U., ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.U.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. M.U. da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-06-09 10:51:14
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