Annesine şiddet uygulayan babasını tabancayla vurdu (2)                 

HAYATINI KAYBETTİ
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle oğlu M.U. (14) tarafından tabanca ile vurulan Selahattin Umay, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Umay´ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. M.U.´nun jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-06-09 13:56:42
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