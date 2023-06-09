Depremde hasar gören Dicle Üniversitesi rektörlük binasının yıkımına başlandı

Selim KAYAGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen iller arasından yer alan Diyarbakır'da, taşıyıcı kolonlarında oluşan hasar nedeniyle 19 Şubat´ta boşaltılan Dicle Üniversitesi rektörlük binasının yıkım çalışmalarına başlandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır´da 1´i boş 7 bina yıkılırken, birçok binada da hasar meydana geldi. Hasar alan binalar arasında yer alan 5 katlı ve 49 yıllık Dicle Üniversitesi rektörlük binasında yapılan incelemede taşıyıcı kolonlarında hasar tespit edildi. 19 Şubat'ta boşaltılan binanın yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmalarının 2 haftada tamamlanması planlanırken, üniversite yönetimi ise kampüs içerisinde bulunan öğrenci merkezlerinde faaliyetini sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYAGıyasettin TETİK
2023-06-09 18:20:23
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