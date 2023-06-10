Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren çocuk tutuklandı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde annesine şiddet uygulayan babası Selahattin Umay´ı tabanca ile vurarak öldüren M.U. (14), tutuklandı.

Olay, 8 Haziran´da kırsal Yukarı Haydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Selahattin Umay, tartıştığı eşi E.U.'ya şiddet uyguladı. Bu sırada durumu gören çiftin çocukları M.U. da babasına ait tabancayı alıp ona ateş etti. Boynuna isabet eden kurşunla yaralanan Selahattin Umay, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Selahattin Umay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-06-10 13:14:01



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