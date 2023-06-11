Ses analizlerinden tespit edilen telefon dolandırıcılarına 3 ilde `Akort´ operasyonu



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR merkezli 3 ilde, aradıkları kişileri kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran ve yapılan ses analizlerinden tespit edilen 7 şüpheli `Akort´ operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, İstanbul ve Antalya´da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp, `adınız terör olayına karıştı, operasyon yapılacak, paralarınızın seri numarası alınacak, hesabınızı FETÖ ele geçirdi, adınıza hesaplar açıldı. Örgüt, adınıza kimlik çıkarttı´ gibi cümlelerle ikna ederek paralarını alan suç şebekesine yönelik çalışma yapıldı. Çağrı merkezi gibi işleyen, sürekli hat değiştiren ve sahte hatlar kullanan şüpheliler, ekiplerin 2 aylık teknik takibi ile ses analizinden tespit edildi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen `Akort´ operasyonunda Ö.G., E.K., İ.E., H.D., Y.A., A.B. ve A.Ö. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-11 08:48:41



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