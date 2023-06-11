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Sokakta kurcaladığı tabanca ateş alınca yaralandı

DHA

Sokakta kurcaladığı tabanca ateş alınca yaralandı


Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da elindeki tabancayı sokakta kurcalayan M.F.D. (25), silahın ateş alması ile bacağından yaralandı.
Şeyh Şamil Mahallesi 557'nci Sokak'a gelen M.F.D., saat 15.00 sıralarında iddiaya göre evden getirdiği tabancayı kurcalamaya başladı. Bu sırada tabanca ateş aldı. M.F.D. çıkan kurşunla bacağından vuruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Önce ambulans binmeyi reddeden M.F.D., ikna edilerek hastaneye götürüldü. M.F.D. durumunun iyi olduğu belirtildi. Tabancaya da incelenmek üzere el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA
2023-06-11 17:21:24

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