'Oltalama' yöntemiyle 37 kentte 62 kişiyi dolandıran 4 şüpheli tutuklandı



Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 37 kentteki 62 kişiyi sosyal medya uygulaması üzerinden telefon satışı pazarlığı yaparak 'oltalama' yöntemi ile dolandıran 8 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya uygulaması üzerinden uygun fiyata telefon ilanları verdiği, ağına düşürdükleri mağdurları WhatsApp mesajlaşma uygulamasına yönlendirdiği, 'oltalama' yöntemi kullanarak 37 kentte 62 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Mersin´de oldukları tespit edilen, aralarında örgüt lideri B.Y.'nin de olduğu 8 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin suçta kullandıkları malzemelere de el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, örgüt lideri B.Y ve 3 kişi 'örgütlü olarak bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ

2023-06-12 18:41:07



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