Şırnak merkezli 6 ilde eylem arayışındaki PKK´lılara operasyon: 15 tutuklama



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında hendek olaylarında terör örgütü PKK´nın gençlik yapılanması YDG-H ve YPS içinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve eylem arayışında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15´i tutuklandı, 3´ü adli kontrol şartıyla, 4 kişi ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK/YPS´ye yönelik 20152016 yıllarında Cizre ilçesinde meydana gelen hendek olaylarıyla ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H ve YPS içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri ve terör eylemlerine karıştıkları tespit edilen 20 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Cizre ve Silopi ilçeleri ile Hatay, Tekirdağ, İzmir, Mersin ve Muğla´da belirlenen adreslerine 9 Haziran´da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şırnak´a getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15´i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3´ü adli kontrolle, 1 şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Sekvan KÜDEN

2023-06-13 11:42:55



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