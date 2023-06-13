Diyarbakır'da deprem hasarlı 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde depremde hasar alarak boşaltılan 7 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürüyor. Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi, Doktor Sıtkı Göral Caddesi 58´inci Sokak'ta bulunan ve depremde hasar alarak boşaltılan 7 katlı Demir-6 Sitesi, dün kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-13 11:46:44



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