Diyarbakır'da araç muayene istasyonlarında usulsüzlük operasyonu: 8 tutuklama

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'da araç muayene istasyonlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki araç muayene istasyonlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda istasyon çalışanlarının da aralarında olduğu 11 şüpheli, tespit edildi. Ekipler, belirlenen adreslere baskın yaptı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-13 13:14:09



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