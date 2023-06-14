Hasta yakınları tarafından darbedildiğini öne süren 2 sağlık çalışanı şikayetçi oldu



Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da 2 sağlık çalışanı, ihbar üzerine gittikleri adreste, damar yolu açamadıkları gerekçesiyle hasta S.T.'nin (53) yakınları tarafından darbedildi. Sağlık çalışanları, darp raporu alıp, S.T. ve yakınlarından şikayetçi oldu.

Diyarbakır´da baş ve bel ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulunan S.T.´nin Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi´ndeki adresine sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık çalışanları Gamze U. ve Emine E.A., evin önünde ilk müdahaleyi yaptığı S.T.´ye damar yolu açıp, serum takmak istedi. Ancak bu sırada S.T.´nin yakınları, damar yolunu bulmakta zorluk çektiğini öne sürdükleri Gamze U.´ya tepki gösterip, sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Emine E. A. da hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. Vatandaşların araya girmesiyle sağlık çalışanları ambulansa binerek, kapıları kilitledi. Sağlık çalışanları o anları cep telefonuyla kayda aldı. Bölgeden uzaklaştıktan sonra darp raporu alan Gamze U. ve Emine E.A. polis merkezine giderek S.T. ve yakınlarından şikayetçi oldu.

`MESLEKTAŞLARIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR´

Olayın ardından konuşan Genç Sağlık Sendikası İl Başkanı Faysal Yiğit, "Bugün maalesef üzücü bir olay yaşandı. Meslektaşlarımız baş ve bel ağrısı şikayetiyle vakaya gidiyor ve orada darp ediliyor. Darp konusundaki mücadelemizi başlatacağız. Hiçbir meslektaşımız yalnız değildir. Biz mahkeme sürecini başlatıyoruz. Devlet büyüklerimizden artık benzer bir olay olmaması adına bu konuyla ilgili çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz. Meslektaşlarımız darp raporu alıp, şikayetçi oldular" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-06-14 17:54:54



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