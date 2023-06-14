Spor salonundaki arızayı gidermek isteyen elektrik ustası akıma kapılıp ağır yaralandı

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, bir spor salonundaki arızayı gidermeye çalışan elektrik ustası Murat D. (28), akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi´nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Havuz bölümünde meydana gelen arızayı gidermek için çalışan elektrik ustası Murat D., akıma kapıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çınar Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Murat D., buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Murat D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-14 19:11:30



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