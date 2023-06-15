En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 6 ölü 2 yaralı DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi´nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri köyde ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2023-06-15 11:06:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.