Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 9 ölü, 2 yaralı (2)



ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI, ARAZİDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2 aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi, 2 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor. Kavganın, buğday ekili arazide çıkarılan yangın sonrası başladığı öğrenildi. Geniş alana yayılan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor, jandarma helikopteriyle de havadan su atılıyor.

Jandarma bölgede aldığı geniş güvenlik önlemlerini sürdürürken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, metal dedektörüyle arazide mermi ararken, olay yerinde bulunan traktördeki kurşun izleri ise kavganın boyutunu gözler önüne serdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2 aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bismil ilçemizin Serçeler Mahallesi´nde iki aile arasında, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığına dayalı husumet nedeniyle bu sabah silahlı kavga meydana gelmiştir. Olayda, O.T., S.T., H.T., M.C.T. ile M.E.A., S.A., M.A., Y.A., Ö.A. adlı vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır" denildi. (DHA)Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıysettin TETİK

2023-06-15 13:39:54



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