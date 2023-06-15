Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 9 ölü, 2 yaralı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 9 ölü, 2 yaralı (2)

DHA

Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 9 ölü, 2 yaralı (2)


ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI, ARAZİDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2 aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi, 2 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor. Kavganın, buğday ekili arazide çıkarılan yangın sonrası başladığı öğrenildi. Geniş alana yayılan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor, jandarma helikopteriyle de havadan su atılıyor.
Jandarma bölgede aldığı geniş güvenlik önlemlerini sürdürürken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, metal dedektörüyle arazide mermi ararken, olay yerinde bulunan traktördeki kurşun izleri ise kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2 aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bismil ilçemizin Serçeler Mahallesi´nde iki aile arasında, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığına dayalı husumet nedeniyle bu sabah silahlı kavga meydana gelmiştir. Olayda, O.T., S.T., H.T., M.C.T. ile M.E.A., S.A., M.A., Y.A., Ö.A. adlı vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır" denildi. (DHA)Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıysettin TETİK
2023-06-15 13:39:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ...
Diyarbakır'da "Mobil Spor" ekibi 10 bin öğrenciyi sporla buluşturdu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Mobil Spor" ekibi 10 bin öğrenciyi ...
GÜNCELLEME 2- Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında ölü sayısı 9'a yükseldi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2- Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ilçedeki çalışmaları aktardı
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ilçedeki çalışmaları ...
Kadın simitçi, müşterilerini depremde kaybetmenin hüznünü yaşıyor
YEREL HABERLER Kadın simitçi, müşterilerini depremde kaybetmenin ...
Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 8 ölü, 3 yaralı 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 8 ölü, 3 ...
GÜNCELLEME - Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
flaş
YEREL HABERLER flaş
Diyarbakır'daki meslek lisesi, sağlık sektörüne teknik eleman yetiştiriyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki meslek lisesi, sağlık sektörüne ...
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 7 kişi öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 7 kişi ...
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren ...
Spor salonundaki arızayı gidermek isteyen elektrik ustası akıma kapılıp ağır yaralandı
YEREL HABERLER Spor salonundaki arızayı gidermek isteyen elektrik ...
Hasta yakınları tarafından darbedildiğini öne süren 2 sağlık çalışanı şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Hasta yakınları tarafından darbedildiğini öne süren 2 ...
Kayapınar Belediyesi kadınlara yönelik kültürel gezi düzenledi
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi kadınlara yönelik kültürel gezi ...
Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, 5 sanığa iyi hal indirimi ile 1 yıl 8'er ay hapis
YEREL HABERLER Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, 5 sanığa iyi ...
Diyarbakır'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl ...
Diyarbakır'da kadın kursiyerlerin ele emeği ürünleri sergilendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kadın kursiyerlerin ele emeği ürünleri ...
Diyarbakır'da kelebek hastası genç baba olmanın mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kelebek hastası genç baba olmanın ...
Diyarbakır'da teknoloji ve madde bağımlılığı seminerleri düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da teknoloji ve madde bağımlılığı ...
Bağışladıkları kan ile hastaları yaşama bağlıyorlar
YEREL HABERLER Bağışladıkları kan ile hastaları yaşama bağlıyorlar
Diyarbakır'da cadde ve kaldırımlar yıkanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da cadde ve kaldırımlar yıkanıyor
Diyarbakır'da kurulacak Halk Kütüphanesi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kurulacak Halk Kütüphanesi için ...
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.